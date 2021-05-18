Frutti Extra Bursaspor'un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu'na Milli davet
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Frutti Extra Bursaspor'un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu'na Milli davet

Frutti Extra Bursaspor'un genç oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu'na Milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı oyuncu Ömer Can İlyasoğlu, A Milli Takım'ın, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı oyuncu Ömer Can İlyasoğlu, A Milli Takım'ın, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takım'ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan milliler, Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı oyuncu Ömer Can İlyasoğlu daA Milli Takım'ın,FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, oyuncusuna başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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