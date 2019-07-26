Freiburg'a 9-1 yenilen Kayserispor'dan açıklama: Taraftarımızın içi rahat olsun

Yeni sezona Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. Taraftarların tepkisini çeken bu skor sonrası sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yayınladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3 – 0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabii ki bizleri tatmin etmemiştir.

"HAZIRLIK MAÇLARINA FAZLA ÖNEM VERMEK ABARTI OLACAKTIR"

Ancak, Takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler."