Freiburg'a 9-1 yenilen Kayserispor'dan açıklama: Taraftarımızın içi rahat olsun
Kayserispor, hazırlık maçında Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. Taraftarların tepkisini çeken bu skordan sonra sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Yeni sezona Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. Taraftarların tepkisini çeken bu skor sonrası sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yayınladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3 – 0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabii ki bizleri tatmin etmemiştir.
"HAZIRLIK MAÇLARINA FAZLA ÖNEM VERMEK ABARTI OLACAKTIR"
Ancak, Takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler."
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Sen günü birlikmi proğram yapıyorsun . . ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Merak etmeyin Aynı başarıyı lig de de devam ettireceğizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN BU TAKIM 30-40 YEMEZ ASLA TAŞ ÇATLASIN 10 YER RAHAT OLUN:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kayseeeri ıh ıh kaayyseeeri ıh ıh :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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ıh ıh kayseri ıh ıhCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kayserispor şimdi ıh ıh deme vakti değil , rahat bir nefes alma vakti. 9 da çok be bro !Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Almanlarla hazırlık maçı yapılmaz. çok ciddi oynuyorlarCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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hazırlık macları önemlı degıl elbette sız 3 . lig takımımısınızda okadar fark yiyorsunuz ligi temsil ediyorsunuz ona göre ciddiyet gösterin böyle rezillile hareket edecekseniz sizin yerinize başka takım gelsin süper ligeCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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iyi Sevgili Gayseri Bol Gol Yiyen Takimin SporSeverleri Bidahaki Maci Bekleyin Vede Görün 11 Gol Yemeden Hakeme Maci Bitirtmiycez iciniz Rahat OlsunCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Ama, tarih bunu affetmez, yazar. Peki buna ne gibi bir kılıf uydıracaksınız? Sivasspor taraftarına meze oldunuz bile.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır