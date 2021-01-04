Frederic Kanoute Spurs Formasıyla İlk Golünü Leeds'e Atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Frederic Kanoute Spurs Formasıyla İlk Golünü Leeds'e Atıyor

04.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:17

Ağustos 2003'de oynanan maçta Frederic Kanoute, Spurs formasıyla ilk golünü Leeds United karşısında buldu. Mauricio Taricco'nun golüyle beraberliği yakalayan Tottenham Hotspur, Kanoute'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Ağustos 2003'de oynanan maçta Frederic Kanoute, Spurs formasıyla ilk golünü Leeds United karşısında buldu. Mauricio Taricco'nun golüyle beraberliği yakalayan Tottenham Hotspur, Kanoute'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Frederic Kanoute Spurs Formasıyla İlk Golünü Leeds'e Atıyor

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Pınar Gültekin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Frederic Kanoute Spurs Formasıyla İlk Golünü Leeds'e Atıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:25:33. #1.15#
title