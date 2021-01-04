Frederic Kanoute Spurs Formasıyla İlk Golünü Leeds'e Atıyor
04.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:17
Ağustos 2003'de oynanan maçta Frederic Kanoute, Spurs formasıyla ilk golünü Leeds United karşısında buldu. Mauricio Taricco'nun golüyle beraberliği yakalayan Tottenham Hotspur, Kanoute'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Ağustos 2003'de oynanan maçta Frederic Kanoute, Spurs formasıyla ilk golünü Leeds United karşısında buldu. Mauricio Taricco'nun golüyle beraberliği yakalayan Tottenham Hotspur, Kanoute'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Dugout