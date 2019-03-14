Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti
Fransız So Foot dergisi, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın rüya 11'ini paylaştı. Derginin, forvet pozisyonunda Kostas Mitroglou'ya yer vermesi dikkat çekti.
Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu. Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.
MBAPPE YERİNE MITROGLOU
Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi. The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu. So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
(Sporx)
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Ula sporx kimi kandırıyon ya aşağıdaki yazıyı okuyunda görün PHhotoshop yaparsınız ancaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zidan gece yatarken biryerleri açık kalmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam çöp R madrid ancak top toplayıcı olarak alırCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENCE MEHMET TOPAL OLMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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REAL MADTRİD NE HALLERE DÜŞMÜŞCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır