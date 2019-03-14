Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu. Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.

MBAPPE YERİNE MITROGLOU

Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi. The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu. So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

(Sporx)