Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!

15.10.2019 17:40

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak, turnuvaya katılma yolunda büyük avantaj yakaladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Kaan Ayhan ile gelen beraberlik golüne asker selamı vererek sevindi. Skor'da yer alan habere göre maçın Fransız yayıncı kuruluşu M6'nın, asker selamlı gol sevincini yayınlamaması tartışmalara neden oldu.

"UEFA İZİN VERMİYOR"

Sessizliğini bozan M6 kanalı, asker selamı ile kutlanan gol sevincinin neden ekranlara yansımadığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "UEFA, maçlar sırasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin vermiyor" denildi. Fransız gazetesi L'Équipe'ten Sacha Nokovitch'e konuşan M6 yetkilisi, gol sevincini UEFA izin verse de yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

"İKİNCİ SELAM MAÇTAN SONRA OLDU"

Duruma açıklık getiren yetkili "Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, ilk asker selamını biz golün tekrarını verirken yaptı. İkinci asker selamı ise maç sonrası yapılan flaş röportajlar sırasında gerçekleşti. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı" ifadelerini kullandı.