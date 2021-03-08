Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında hayatını kaybetti

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Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

MACRON AÇIKLAMA YAPTI

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı