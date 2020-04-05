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Koronavirüs, Fransa, Reims, Spor

Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzales, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi.

05.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:59
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) intihar şoku yaşanıyor. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Reims Kulübü'nün doktoru Bernard Gonzalez intihar ettiği açıklandı.

REİMS BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Fransa'yı yasa boğan ölümle ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. 1 ay önce onunla görüşüp moral vermeye çalışmıştık. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Koronavirüs kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ACI"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

Fransız kulübü Reims'in doktoru Bernard Gonzales, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

Haberin Videosu:

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti

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