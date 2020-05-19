Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı devam ederken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Erol Bulut gibi isimler geçerken Fransa'dan ilginç bir iddia ortaya çıktı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Hollandalı Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı.

Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş; 95 maçta 26 gole imza atmıştı.

ADVOCAAT: FENERBAHÇE KUYT İÇİN İDEAL OLABİLİR

Feyenoord Teknik Direktörü Advocaat ise geçtiğimiz haftalarda Kuyt ile ilgili Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kuyt teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Liverpool ve Fenerbahçe'yi istiyor. Türkiye'de Kuyt'a büyük saygı var. Türkler onu çok seviyor. Fenerbahçe onun için ideal bir yer olabilir." demişti.