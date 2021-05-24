Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı
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Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı

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Beşiktaş'ta müthiş bir sezon geçiren Ersin Destanoğlu'na Nice talip oldu. Fransız ekibi, genç eldiven için siyah-beyazlılara 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi transfer görüşmelerini yürüten kurmaylarına, 12 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyin talimatı verdi.

Çifte kupalı Beşiktaş'ta sezonun en başarılı isimlerinden olan Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç kaleci için ilk ciddi teklifi Fransız ekibi Nice yaptı.

TEKLİF YUKARI ÇEKİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibi, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek, genç eldiveni transfer etmek istediklerini ve 7 milyon euro verebileceklerini iletti. Siyah-beyazlılarda Ersin konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyan Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerine pazarlıkların 12 milyon eurodan başlamasını iletti. Siyah-beyazlılar Nice'e bu yanıtı iletirken, Fransızlar'dan Ersin ile ilgili tekliflerini resmi olarak getirmelerini, görüşmelere bu şekilde başlayabileceklerini bildirdi. Nice'in rakamı bir miktar daha yukarı çekmeye planladığı belirtildi.

Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı
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