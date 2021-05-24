Fransız ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için ilk teklifi yaptı

Beşiktaş'ta müthiş bir sezon geçiren Ersin Destanoğlu'na Nice talip oldu. Fransız ekibi, genç eldiven için siyah-beyazlılara 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi transfer görüşmelerini yürüten kurmaylarına, 12 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyin talimatı verdi.