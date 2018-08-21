Fransız Devi PSG, Ivan Rakitic'e Kancayı Taktı

Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot'un boşluğunu Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic ile doldurmak istiyor!

Fransız orta saha Rabiot'un sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından transfer arayışlarına giren PSG'de listenin ilk sırasında Ivan Rakitic olduğu iddia edildi.

100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTTILAR

İspanyol basınının iddiasına göre PSG, 30 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euroyu gözden çıkarttı. Rakitic'in Barcelona ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise 125 milyon euro...

RABIOT, BARÇA'YA DOĞRU

PSG'nin 23 yaşındaki futbolcusu Rabiot'un ise 2019 yılında sözleşmesi sona erecek. Rabiot'u transfer etmeye en yakın takım olarak ise Barcelona gösteriliyor.