Fransa'yı deviren Türkiye, liderlğe yükseldi! İşte puan durumu
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
3'TE 3 YAPTIK
H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.
PUAN DURUMU
1- Türkiye/ 9 puan
2- Fransa/ 6 puan
3- İzlanda/ 6 puan
4- Arnavutluk/ 6 puan
5- Moldova/ 3 puan
6- Andorra/ 0 puan
YORUMLAR (1)
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SIKI DUR AVRUPA... ÇIĞ GİBİ GELİYORUZ... TÜRKİYE :2 FRANSA : O .....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır