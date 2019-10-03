Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Fransa'nın Türkiye ve İzlanda maçı kadrosu belli oldu. Didier Deschamps, Nzonzi'yi kadroya almadı.
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.
İşte Fransa'nın kadrosu:
Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda
Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma
Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko
Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar