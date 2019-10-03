Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

03.10.2019 15:46

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte Fransa'nın kadrosu:

Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda

Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma

Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko

Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar