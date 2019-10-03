Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Fransa'nın Türkiye ve İzlanda maçı kadrosu belli oldu. Didier Deschamps, Nzonzi'yi kadroya almadı.

03.10.2019 15:46
Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte Fransa'nın kadrosu:

Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda

Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma

Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko

Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar

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YORUMLAR (7)

  • GS:
    iki yıldır şampiyonuzson 20 yılda türkiyede tüm kupaları damga vurduk2 avrupa kupası aldıkfener en son ne zaman şamp oldubjk nin başarıları neler toplasan gs etmezgeçen sene fbbu sene bjk kuşları kümede kalma savaşı verirkenne konuşuyonuz halaangutlar
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