Fransa Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
Fransa'nın EURO 2020 Elemelerinde Türkiye ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroya şu isimler çağrıldı.
KALECİ: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille)
DEFANS: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid)
ORTA SAHA: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)
FORVET: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)
-
Kuşlar yine boş yorumlarla doluşmuş buraya. . Az ötede kanat çırpın hazımsızlar :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
GS MİLLİ TAKIMICevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
5 ÇEKERİZ FRANSAYACevap Yaz 6 8 Yayından KaldırHAKAN: anca foto çekeriz kusura bakma6 Yayından Kaldır
-
Ana tam bir fransız kadrosu olmuş, ülkemde oynayan 1 tane fransız yok, aslında hepsi fransız am neden böyle oldu acabaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır