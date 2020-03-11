Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi 4 Nisan'da Stade de France'da PSG ile Lyon arasında oynanması planlanan Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fransa Lig Kupası finali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi. FRANSA'DA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Bin kişiden fazla katılımın olacağı tüm organizasyonların iptal edildiği Fransa'da, şu ana kadar bin 784 kişide koronavirüs tespit edilirken, 33 kişi hayatını kaybetti. Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Stade de France'da Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi