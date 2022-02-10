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Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi

AA, Yusuf Özcan - Spor
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Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi

Fransa Kupası'nda Nice, evinde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa Kupası'nda Nice, evinde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

Marsilya, Melvin Bard'in 3. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Amine Gouiri, 29. ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

Nice bu skorla 11 yıl aradan sonra Fransa Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Bu arada Nice, yarı finalde dördüncü ligde mücadele eden Versailles ile eşleşti.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Olimpik Marsilya, Marsilya, Futbol, Fransa, Spor, Haberler

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