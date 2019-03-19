Fransa, İdmana 6 Saat Önce Giden N'Golo Kante'yi Konuşuyor!
Chelsea'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımının saat 12,00'de yapacağı antrenmana 6,00'da gidince, ülkede gündem oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ülkesi Fransa'da gündem oldu.
SAHADA TEK BAŞINA ÇALIŞTI
Başarılı orta saha oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'de saat 12.00'daki buluşmasına sabah 6.00'da geldi ve tek başına çalıştı. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi Fransız futbolseverler tarafından övgüyle karşılandı.
(Sporx)
YORUMLAR (3)
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Ne var bunda bende asgari ücret ile çalışıyorum hergün 6 da gidiyorum işe birgün gelme ile olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben bu habere yorum yapsam ne yapmasam ne.her habere yorum yazmak istiyoruz seçme haberlere değil ,özgür olunması lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fransada yasiyorum, bu adam namazindan tut her seye kadar durust yapiyor , bu adama helal olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır