Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno La Maire'nin Davos'ta yaptığı açıklamaya göre Renault'nun CEO'su Carlos Ghosn Çarşamba gecesi istifa etti.

YENİ CEO MİCHELİN'İN PATRONU OLABİLİR

Renault yönetim kurulunun Perşembe günü içerisinde Ghosn'un yerine yeni bir isim belirlemek için toplanacağı açıklandı. Yeni CEO'nun Michelin'in patronu Jean-Dominique Senard olacağı öngörülüyor.

Carlos Ghosn

GHOSN JAPONYA'DA GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Bu adımın Japon ortak Nissan ile ilişkilerde yaşanan gerginliği azaltmak için atıldığı düşünülüyor. Ghosn Nissan'ı Renault bünyesine katacak şekilde iki şirketi birleştirmek istiyordu. Fransa'nın devlet seviyesinde desteklediği bu stratejiye Japonya itiraz ediyordu. Sonuçta Ghosn ve yardımcısı vergi kaçakçılığı ve mali yolsuzluk suçlamaları ile Japonya'da gözaltına alınmıştı.