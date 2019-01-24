Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
Fransız otomotiv devi Renault'nun CEO'su Carlos Ghosn Çarşamba gecesi görevinden istifa etti. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno La Maire gelişmeyi Dünya Ekonomi Forumu Davos'ta verdiği bir röportajda duyurdu.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno La Maire'nin Davos'ta yaptığı açıklamaya göre Renault'nun CEO'su Carlos Ghosn Çarşamba gecesi istifa etti.
YENİ CEO MİCHELİN'İN PATRONU OLABİLİR
Renault yönetim kurulunun Perşembe günü içerisinde Ghosn'un yerine yeni bir isim belirlemek için toplanacağı açıklandı. Yeni CEO'nun Michelin'in patronu Jean-Dominique Senard olacağı öngörülüyor.
GHOSN JAPONYA'DA GÖZ ALTINA ALINMIŞTI
Bu adımın Japon ortak Nissan ile ilişkilerde yaşanan gerginliği azaltmak için atıldığı düşünülüyor. Ghosn Nissan'ı Renault bünyesine katacak şekilde iki şirketi birleştirmek istiyordu. Fransa'nın devlet seviyesinde desteklediği bu stratejiye Japonya itiraz ediyordu. Sonuçta Ghosn ve yardımcısı vergi kaçakçılığı ve mali yolsuzluk suçlamaları ile Japonya'da gözaltına alınmıştı.