Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor

Adı Galatasaray'la anılan Yusuf Yazıcı'nın, Lille formasıyla son maçına çıkmaya hazırlanıyor.. La Voix du Nord'un haberine göre, milli oyuncu bu akşam Lens ile oynanacak kupa maçıyla takımına veda edecek.

21 MAÇTA OYNADI

2019'dan beri Lille'de oynayan ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki orta saha, 21 maçta 581 dakika süre buldu. 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

CSKA VE NEWCASTLE TAKİPTE

Milli oyuncunun adı Galatasaray'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Newcastle United gibi kulüplerle de anılmakta.

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