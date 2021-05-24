Fransa'da sokaklar Burak Yılmaz adıyla inledi! Lille taraftarlarının tezahüratları kameralara yansıdı

Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Fransızlar, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk yolunda takımını sırtlayan 'Kral' bu sezon 16 gol atarak Avrupa'da bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.