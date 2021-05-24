Fransa'da sokaklar Burak Yılmaz adıyla inledi! Lille taraftarlarının tezahüratları kameralara yansıdı
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Fransa'da sokaklar Burak Yılmaz adıyla inledi! Lille taraftarlarının tezahüratları kameralara yansıdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Maçın son düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Fransızlar, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk yolunda takımını sırtlayan 'Kral' bu sezon 16 gol atarak Avrupa'da bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda şampiyonluğu kutlamak için sokağa dökülen Lille taraftarları, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu.

ADINA TEZAHÜRATLAR SÖYLENDİ

Lille'in şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden Burak Yılmaz'a taraftarlardan büyük sevgi gösterisi var. 4 yıllık PSG hegemonyasını yıkan Lille'de taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için meydanlara indi. Fransızlar, milli futbolcumuz Burak Yılmaz adına tezahüratlar söyledi.

Fransa'da sokaklar Burak Yılmaz adıyla inledi! Lille taraftarlarının tezahüratları kameralara yansıdı
Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı
Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Ali Gülhan
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