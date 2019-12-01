Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi!

01.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Monaco ile Paris Saint-Germain arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu. Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA