Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'nin Monaco ile oynayacağı maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
01.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Monaco ile Paris Saint-Germain arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu. Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.
Kaynak: AA
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