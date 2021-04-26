Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa" başlığını attı

2-0 geri düşülen Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapıp takımının 3-2 galip ayrılmasını sağlayan Burak, Fransa'da yazılı basında manşetleri süsledi, haber sitelerinin ilk sayfasında yer aldı. Ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı" başlığını attı.

Fransa basını, milli yıldızımızın ortaya koyduğu muhteşem performansa övgüler yağdırdı. Burak'ı manşet yapan L'Equipe, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'inde de Milli futbolcuya yer verdi.

"TAKIMINI BİR ADIM ÖNE TAŞIDI"

Uluslararası yayın yapan Fransız medya kuruluşlarından France 24, Lille'in Burak'ın performansıyla liderliğini koruduğunu dile getirirken "Konuk ekip 2-0 mağlup duruma düştü ama Burak Yılmaz olasılık dışı bir karşı atak ile takımını bitime dört hafta kala PSG'nin bir puan önüne taşıdı" dedi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

France Football da Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Fransız medya kuruluşları arasında yerini aldı.

Ballon d'Or ödülünü de organize eden ünlü yayıncı, maçın adamı seçtiği Burak için şu ifadeleri kullandı:

"Burak Yılmaz... Çılgın adam! Türk için ne sezon oluyor! Ne oyuncu ama! Hırs ve enerji ile patlayan Burak Yılmaz maçı iki gol ve bir asistle tamamladı. Lille'i bu zor virajda tek başına taşıdı. İlk yarının sonlarındaki frikik golü herkesi uyandırdı. Lider, skorer, pasör ve bir ağabey. 'Kral' Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten daha çok..."

"TÜRK FORVET ZEHİR SAÇTI"

Ülkenin köklü gazetelerinden Le Figaro, Burak Yılmaz'ı 'Lille'in gerçek kahramanı'olarak nitelendirirken, Türk yıldız için "Türk forvet maç boyunca adeta zehir saçtı. Hiç 35 yaşında gibi göstermedi. Muazzam bir frikikle takımını canlandıran isim oydu. Skoru 2-2'ye getiren David golünde asisti o yaptı. Ve Lille için bu tarihi maçta galibiyeti getiren golü de o attı. Ortaya koyduğu efor ve presiyle örnek teşkil etti, şüphe yok ki Lille'in patronu o" ifadeleri kullanıldı.

"MESAFEYİ BURAK KORUDU"

Le Parisien ise 'Yılmaz, PSG ile mesafeyi korudu" sürmanşetiyle golcü futbolcunun Lille'i zafere taşıdığını sayfalarına taşıdı. Ligue 1'de bitime dört hafta kala Lille 73 puanla lider, PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü, Lyon ise 67 puanla dördüncü sırada yer alıyor.