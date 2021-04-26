Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa" başlığını attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa" başlığını attı

Haberler.com - Haberler | Spor

2-0 geri düşülen Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapıp takımının 3-2 galip ayrılmasını sağlayan Burak, Fransa'da yazılı basında manşetleri süsledi, haber sitelerinin ilk sayfasında yer aldı. Ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı" başlığını attı.

Fransa basını, milli yıldızımızın ortaya koyduğu muhteşem performansa övgüler yağdırdı. Burak'ı manşet yapan L'Equipe, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'inde de Milli futbolcuya yer verdi.

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı

"TAKIMINI BİR ADIM ÖNE TAŞIDI"

Uluslararası yayın yapan Fransız medya kuruluşlarından France 24, Lille'in Burak'ın performansıyla liderliğini koruduğunu dile getirirken "Konuk ekip 2-0 mağlup duruma düştü ama Burak Yılmaz olasılık dışı bir karşı atak ile takımını bitime dört hafta kala PSG'nin bir puan önüne taşıdı" dedi.

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

France Football da Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Fransız medya kuruluşları arasında yerini aldı.

Ballon d'Or ödülünü de organize eden ünlü yayıncı, maçın adamı seçtiği Burak için şu ifadeleri kullandı:

"Burak Yılmaz... Çılgın adam! Türk için ne sezon oluyor! Ne oyuncu ama! Hırs ve enerji ile patlayan Burak Yılmaz maçı iki gol ve bir asistle tamamladı. Lille'i bu zor virajda tek başına taşıdı. İlk yarının sonlarındaki frikik golü herkesi uyandırdı. Lider, skorer, pasör ve bir ağabey. 'Kral' Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten daha çok..."

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı

"TÜRK FORVET ZEHİR SAÇTI"

Ülkenin köklü gazetelerinden Le Figaro, Burak Yılmaz'ı 'Lille'in gerçek kahramanı'olarak nitelendirirken, Türk yıldız için "Türk forvet maç boyunca adeta zehir saçtı. Hiç 35 yaşında gibi göstermedi. Muazzam bir frikikle takımını canlandıran isim oydu. Skoru 2-2'ye getiren David golünde asisti o yaptı. Ve Lille için bu tarihi maçta galibiyeti getiren golü de o attı. Ortaya koyduğu efor ve presiyle örnek teşkil etti, şüphe yok ki Lille'in patronu o" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı

"MESAFEYİ BURAK KORUDU"

Le Parisien ise 'Yılmaz, PSG ile mesafeyi korudu" sürmanşetiyle golcü futbolcunun Lille'i zafere taşıdığını sayfalarına taşıdı. Ligue 1'de bitime dört hafta kala Lille 73 puanla lider, PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü, Lyon ise 67 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti
Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti
Burak Yılmaz, Cascarino'dan sonra Fransa'da 10 gol barajını aşan 35 yaş üstündeki ilk futbolcu oldu
Burak Yılmaz, Cascarino'dan sonra Fransa'da 10 gol barajını aşan 35 yaş üstündeki ilk futbolcu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa" başlığını attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:19:05. #1.16#

title