Fransa'da maaşlara zam talebiyle gösteriler düzenlendi

Fransa'da maaşlara zam yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Sendikaların çağrısıyla Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ekonomi Bakanlığına yürüdü.

Ülkede hayat pahalılığından ve alım gücünün düşmesinden şikayet eden göstericiler, kamuda ve özel sektörde maaşlara zam yapılmasını ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Gösteride polis, kendisine saldırmaya çalışan bir protestocuya biber gazıyla müdahale etti.

Eyleme aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Uluç Melenchon'un yanı sıra okullardaki Kovid-19 önlemlerini protesto eden lise öğrencileri de katıldı.

Bir grup gösterici de okullarda uygulanacak Kovid-19 önlemlerini Ibiza Adası'nda açıkladığı ortaya çıkan Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer'i protesto etti.

Paris'teki eylemde polis Ekonomi Bakanlığının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başkentin yanı sıra ülkenin 170 noktasında gösteriler düzenlendi.