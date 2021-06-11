Fransa Açık tek erkeklerde ilk finalist Tsitsipas oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finaline yükselen ilk isim, Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finaline yükselen ilk isim, Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas oldu.

Dünya sıralamasının 5 numarası Tsitsipas, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Üç saat 37 dakika süren müsabakada Yunan tenisçi, klasmanın 6. basamağındaki Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Tsitsipas, grand slam turnuvalarında finale ulaşan ilk Yunan sporcu olarak tarihe geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge