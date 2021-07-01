Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı
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Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı

Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, tecrübeli futbolcu Franck Ribery ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, tecrübeli futbolcu Franck Ribery ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

2019-2020 sezonu öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi bitmesinden sonra Fiorentina'ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibinden ayrıldı. Fiorentina'nın sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan takımı ile 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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