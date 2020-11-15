Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı

15.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:08
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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