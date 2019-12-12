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Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini bölgenin önemli pazarlarından İtalya'ya adım atarak sürdürüyor.

12.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:09
Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

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Kaynak: Dunya.com

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