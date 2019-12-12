Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor
Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini bölgenin önemli pazarlarından İtalya'ya adım atarak sürdürüyor.
12.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:09
Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini bölgenin önemli pazarlarından İtalya'ya adım atarak sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com