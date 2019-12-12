Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

12.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:09

Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini bölgenin önemli pazarlarından İtalya'ya adım atarak sürdürüyor.