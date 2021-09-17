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Fnatic ve Crypto 15 milyon dolarlık ortaklığı duyurdu

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Fnatic ve Crypto 15 milyon dolarlık ortaklığı duyurdu

Espor organizasyonları ve kripto para borsalarının arasında gerçekleşen ortaklıklara bir yenisi daha eklendi.

Londra merkezli e spor organizasyonu Fnatic, kripto para borsası Crypto.com ile 15 milyon Dolar değerinde 5 yıllık bir anlaşma yaptığını resmen duyurdu. Kripto para birimi şirketinin Paris Saint-Germain, UFC, Formula 1 ve Lega Serie A gibi önde gelen spor markalarıyla da ortaklığı bulunuyor.

İLK KEZ ESPORA GİRİYOR

Büyük spor markalarıyla yapılan birkaç ortaklık duyurusunun ardından Crypto, Fnatic'in Küresel Kripto Para Birimi Ortağı olarak ilk kez espora giriyor.

Fnatic CEO'su Sam Mathews ortaklık hakkında şu sözlere yer verdi: "Bu ortaklık, espor ve kripto para biriminde küresel liderlerin çığır açan, uzun vadeli bir ortaklık için güçlerini birleştirdiğini görüyor. Fnatic, dünyadaki en bağlantılı, ilgili ve destekleyici hayran kitlelerinden birine sahip ve Crypto.com ile yapılan bu önemli anlaşma, onların günlük ihtiyaçlarını daha fazla karşılamamıza olanak tanır.

2021, espor şirketleri ve kripto para borsaları arasında bir ortaklıklar tufanı gördü. Haziran ayında, kripto para borsası platformu FTX, espor organizasyonu TSM ile 210 milyon dolarlık 10 yıllık bir isim hakları anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Fnatic ve Crypto 15 milyon dolarlık ortaklığı duyurdu

Ayrıca Astralis, NaVi ve BIG, Ağustos ayında büyük kripto borsalarıyla ortaklıklar imzalamıştı. Son zamanlarda espor organizasyonları ve kripto para borsalarının arasında gerçekleşen ortaklıklar artmakta.

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