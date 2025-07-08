Fluminense Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fluminense Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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FLUMINENSE CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?
Fluminense Chelsea maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle devam ediyor.
FLUMINENSE CHELSEA MAÇI CANLI İZLE
Fluminense Chelsea maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
FLUMINENSE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fluminense Chelsea maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
FLUMINENSE CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fluminense Chelsea maçı East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.