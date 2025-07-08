Fluminense Chelsea maç özeti ve golleri! (VİDEO) Fluminense Chelsea geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FLUMINENSE CHELSEA MAÇ ÖZETİ

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FLUMINENSE CHELSEA ÖZET

Fluminense Chelsea maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

FLUMINENSE CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fluminense Chelsea maçı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

FLUMINENSE CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fluminense Chelsea maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.