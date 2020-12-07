Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor
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Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor

07.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:25

Bir süre önce boksu bırakan Floyd Mayweather, YouTube'da 22 milyon takipçisi bulunan Logan Paul ile dövüşmek için yeniden ringe çıkacak.

Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan boksör Floyd Mayweather, özel bir maç için ringe geri dönüyor. Mayweather, Youtuber Logan Paul ile karşılaşacağını duyurdu.

43 yaşındaki Mayweather 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmişti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞIYORLARDI

Mayweather, YouTube'da 22 milyonu aşkın takipçisi bulunan Logan Paul ile sosyal medyadan bir süredir tartışma içinde içindeydi. İkili birbirlerine ağır sözler sarf ediyorlardı.

Logan Paul'un kardeşi Jake Paul geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini devirmişti.

43 yaşındaki Floyd Mayweather ile 25 yaşındaki Logan Paul, 2021'in Şubat ayında ringe çıkacak.

Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor
Haber Yorumları (1)
FATİH: tamamen rant kumar birilerinin zevkine yapılan işler.
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