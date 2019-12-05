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Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı

Kariyeri boyunca çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve lüks yaşamıyla tanınan boksör Floyd Mayweather, sınırları zorlamaya devam etti. Miami'de bir gece kulübüne giden Mayweather, dansçılara 100 bin dolar saçtı.

05.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48
Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı

Dünyaca ünlü boksör , sporu bırakmasına rağmen lüks yaşamını sürdürüyor. Dünyanın en zengin sporcusu konumunda bulunan Mayweather, 'de gittiği eğlence mekanında kesenin ağzını açtı.

Elindeki balya balya paraları kameraya gösteren Mayweather, ardından dansçıların üzerine saçtı.

100 BİN DOLAR DAĞITTI

Mayweather'in gece boyunca yaklaşık 100 bin doları dansçılara saçtığı iddia edildi.

Money (Para) lakabıyla tanınan Mayweather, lüks arabalara ve pahalı evlere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Ünlü boksörün Las Vegas'ta kendine ait bir striptiz kulübü de bulunuyor.

Mayweather geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020'de ringlere geri döneceğini duyurmuştu.


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: Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı
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HABER YORUMLARI (2)

  • KSK Lİ MESUT:
    ne diyim bilemedim elindekini başkaları ile paylaşması çok iyi sıkıntı tarafı nasıl paylaştığı. . . ALLAH KABUL ETSİN NE DİYİM GARSONLARIN YÜZÜ DE AZ GÜLSÜN
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