Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu
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Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu

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Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Bugün, Florya'daki 11.00 antrenmanında açılışı yapan Terim için sarı-kırmızılı kulüp, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim" notuyla bir video paylaştı. Florya'ya geldiği ana ait görüntülerin yer aldığı videoda deneyimli hocanın, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun! Heyecanlıyım" sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşılarken kulübün resmi sosyal medya hesabından da, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim" notuyla bir video paylaşıldı.

"SANKİ BÖYLE 2-3 SENE SONRA GELMİŞİZ GİBİ"

Yeniden takımın başına döndüğü için oldukça mutlu olan Fatih Terim'in, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun! Heyecanlıyım" sözleri videoya yansıdı.

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