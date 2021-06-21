Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi resmen başladı. Bugün, Florya'daki 11.00 antrenmanında açılışı yapan Terim için sarı-kırmızılı kulüp, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim" notuyla bir video paylaştı. Florya'ya geldiği ana ait görüntülerin yer aldığı videoda deneyimli hocanın, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun! Heyecanlıyım" sözleri dikkat çekti.