Florentino Perez, Mbappe transferini Whatsapp'tan bitiriyor!

25.10.2019 18:14

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başkent temsilcisini eski günlerine döndürmek adına düğmeye bastı ve kurmaylarına Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi talimatını verdi.



Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge maçının ardından kurmaylarına Whatsapp'tan mesaj gönderdiği kaydedilen Florentino Perez'in, "Kylian Mbappe'nin bizi durdurmayı başaran Club Brugge'a ne yaptığını gördünüz mü? Bu çocuk bizi 10 yıl götürür." yazdığı belirtildi.



2020 model Real Madrid için kesenin ağzını açan deneyimli başkanın, Fransız genç yıldız için 300 milyon avroyu gözden çıkarttığı iddia edildi.



20 yaşındaki genç yetenek, Florentino Perez'in kendisine hayran kaldığı Club Brugge maçında 3 gol, 1 asistle yıldızlaşmış ve 5-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu.



