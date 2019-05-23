FETÖ'den Yargılanan Eski Milli Futbolcu Zafer Biryol'un Tahliyesine Karar Verildi

FETÖ futbol yapılanmasına yönelik olarak açılan davada silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 5'i eski futbolcu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verdi, yurtdışına çıkış yasağı koydu.

"BUNLARIN NE OLDUĞUNU ANLAYINCA AYRILDIM"

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Zafer Biryol savunmasında, "Bildiğim her şeyi anlattım. Bunların ne olduğunu anlayınca ayrıldım. 532 gündür tutukluyum. 3 çocuğum var. Eşim tek başına bakıyor. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ise eski ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

TAHLİYE EDİLDİ, YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Biryol'un suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada gelinen aşama, delil durumu, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol yeterli olacağından tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Biryol hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Heyet, tespit edilen IMEI numaralarına kayıtlı telefonlara takılan hatların Bylock kullanıp kullanmadığının sorulması için emniyete yeniden yazı yazılmasına hükmetti. Beklenen cevap yazıları geldikten sonra dosyanın mütalaasını bildirmek üzere savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma 3 Temmuz'a bırakıldı.

Zafer Biryol

İDDİANAME

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

Zafer Biryol 02.10.1976'da Rize'de doğdu. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de Göztepe'ye oradan da Konyaspor'a transfer oldu.

Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 dolle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer oldu. Çaykur Rizespor forması da giydi.

TFF 2.Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu.

Kaynak: DHA