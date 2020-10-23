Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak
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Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak

23.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:19

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na toplamda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan istihdam müjdesi verdi. Albayrak, bakanlığa toplamda 5 bin personel alınacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."

Hazine be Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 5 bin personelin kadro dağılımı şöyle:

  • 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı
  • 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı
  • 1000 Gelir Uzman Yardımcısı
  • 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı
  • 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
  • 10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplamda 2 bin kişilik ilana çıkılacak.

Kurum içi özel sınavla ise;

  • 1500 Defterdarlık Uzmanlığı
  • 1500 Gelir Uzmanlığı olmak üzere 3 bin kişilik kadro ataması yapılacak. Böylece bakanlık bünyesinde toplamda 5 bin kişi istihdam edilecek.

İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım:

Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak

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Haber Yorumları (13)
AHMET: kimi arasaydık!!
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MEHMET: Agziina saglik Bir aya kalmaz Euro 10 TL bulur
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ÇUKUROVALI: Mülakat var mı , mülakat ?
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