Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak
23.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:19
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na toplamda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan istihdam müjdesi verdi. Albayrak, bakanlığa toplamda 5 bin personel alınacağını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:
"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır."
Hazine be Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 5 bin personelin kadro dağılımı şöyle:
- 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı
- 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı
- 1000 Gelir Uzman Yardımcısı
- 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı
- 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
- 10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplamda 2 bin kişilik ilana çıkılacak.
Kurum içi özel sınavla ise;
- 1500 Defterdarlık Uzmanlığı
- 1500 Gelir Uzmanlığı olmak üzere 3 bin kişilik kadro ataması yapılacak. Böylece bakanlık bünyesinde toplamda 5 bin kişi istihdam edilecek.