FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız." dedi.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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