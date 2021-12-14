Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, bazı fırınlar fiyatları yükseltti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, bazı fırınlar fiyatları yükseltti. Fiyat artışı yapan fırınlar ekmeği 3,5 liradan satıyor. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

İstanbul'daki ekmek fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. İstanbul'daki fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor. Bazı fırınlar fiyatları 3,5 liraya kadar yükseltti. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

"YILBAŞINDA EKMEĞE ZAM BEKLİYORUZ"

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, "Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz" dedi.

Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, "5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Uğur Çetin - Furkan Serttaş/ İHA)

Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

Sahte içkiden ölen iki arkadaş, alkolü internetten almış

Sahte içkiden ölen iki arkadaş, alkolü internetten almış

 İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN TURİST, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN TURİST, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

 Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title