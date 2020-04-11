Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Sokağa çıkma yasağının ardından ekmekleri vatandaşların evlerine kadar götüren fırıncılar normal zamanda bir günde sattığı ekmeği 2 saatte sattı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 31 ili kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde ürettikleri ekmeği servis araçları ile mahalle mahalle dolaştı. Sabah erken saatlere kadar hazırlık yapan fırıncılar ekmeklerini servis araçlarını yükleyerek mahallelerde satışa başladı. Vatandaşların evlerine kadar ekmek götüren fırıncılar, yasaklardan önce bir günde sattıkları ekmeği yasaklardan sonra ise 2 saatte tüketti.

FIRINCILAR DA VATANDAŞ DA MEMNUN

Fırıncılar ürettikleri ekmeği satmanın sevincini yaşarken vatandaşlar ise ayağına kadar gelen ekmek nedeniyle fırıncılara teşekkür etti. Aracıyla ekmek satışı yapan Kadir Kulunç, vatandaşın ekmeksiz kalmaması için dün akşamdan beri çalıştıklarını söyledi.

"VATANDAŞIMIZ RAHAT OLSUN"

Tüm mahalleleri dolaşacaklarını ifade eden Kulunç, "Sokağa çıkma yasağı var. Vatandaş da bu yasağa uyuyor. Biz de Ekmek fırıncı esnafı olarak vatandaşa hizmete başladık. Akşam geç vakte kadar ekmek dağıtacağız halkımıza. Vatandaşımız rahat olsun. Bizler hizmetimize mahalleleri dolaşarak devam edeceğiz. Dün akşam iki saatte sattığımız ekmeğimizi normal birkaç günde satıyorduk. Bugün de görevimize erken saatten başladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA