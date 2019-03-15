Fırat Aydınus'un 1 Ay Ceza Alması Kariyerini Kurtardı

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Aydınus'a 'futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması' gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

3 AYDAN FAZLA ALSA KARİYERİ BİTECEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Aydınus ve Bozdoğan, 3 aydan fazla ceza alsaydı hakemlik kariyerleri sona erecekti. Söz konusu maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

1 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Kurul, bugün Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki son iç saha maçını, geçen sezon Galatasaray ile oynanan ve 0-0 sona eren derbide yöneten Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin bir lig karşılaşmasında düdük çalacak.

YAŞAR KEMAL UĞURLU 27 MAÇ SONRA BAŞAKŞEHİR MAÇINI YÖNETECEK

MHK, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda bir diğer dikkati çekici atamayı ise Yaşar Kemal Uğurlu'yu Medipol Başakşehir maçına vererek yaptı. Turuncu-lacivertlilerin bu hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye atanan Uğurlu, ligde 27 maç aranın ardından Medipol Başakşehir'in maçını yönetecek.

Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir'in geçen sezon evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada turuncu-lacivertli ekipten 2 futbolcuyu oyundan ihraç etmiş ve daha sonra bu ekibin karşılaşmalarında görev almamıştı.