Fiorentina - Genoa İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Fiorentina - Genoa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Fiorentina - Genoa maçıdır. Peki Fiorentina - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

FİORENTİNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fiorentina - Genoa maçı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 22:45 'de başlayacaktır.

FİORENTİNA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fiorentina - Genoa maçını S Sport Plus, S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.

FİORENTİNA - GENOA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

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