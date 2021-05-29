Fındık için son söz söylendi: Kantarcıya geçit yok
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Fındık için son söz söylendi: Kantarcıya geçit yok

Fındık için son söz söylendi: Kantarcıya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun Çarşamba Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette "Kantarcıya geçit yok" mesajı verildi.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun Çarşamba Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette "Kantarcıya geçit yok" mesajı verildi.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve Şube Müdürü Bahtiyar Doğan, Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık ve Nurettin Öztekin ile Genel Sekreter Sercan Yaşar, Kürşat Turpçu ve Bahtiyar Doğan'ı ağırladı. Borsa binasında gerçekleşen ziyarette, Çarşamba'nın ticari hayatında karşılaşılan sorunlar konuşuldu.

Kantarcıya geçit yok

Yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba'nın ticaret hayatında karşılaşılan sorunlara değinerek, Çarşamba için önemli bir değer olan fındık sezonunda sıklıkla yaşanan bir sorun olan ticari usulsüzlüklere dikkat çekti. Yönetim kurulu, fındık ticareti ile uzaktan yakından bir alakası bulunmayan kişilerin usulsüz bir biçimde fındık ticareti yapmaya çalıştıkları dile getirildi. Vergi Usul Kanunu'na uygun bir şekilde hareket etmeyip piyasada haksız rekabete yol açan ve 'kantarcı' adıyla nitelendirilen, fındık ticareti ile ilişkisi bulunmayan bu kişiler hakkında şikayetlerini Turpçu'ya iletti.

Görevinde başarılar dilediler

Yönetim kurulu üyeleri, 4 ay önce Samsun Ticaret İl Müdürlüğü görevine başlayan Kürşat Turpçu'yu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Çarşamba'nın ticari hayatı için önemli sorun ve şikayetlerin iletildiği verimli geçen görüşme sonrasında Turpçu ve Doğan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

Fındık için son söz söylendi: Kantarcıya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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