Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 164,2 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 164,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 164,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Son üç aydaki hizmetlere olan talebin endeks üzerindeki etkisi ise düşüş yönünde gerçekleşti.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme yaşandığı değerlendirmeleri ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri, temmuzda bir önceki aya kıyasla güçlendi. Öte yandan son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Temmuz ayında son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmeler güçlendi

Son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda karlılıkta yükseliş yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir, temmuzda bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere bakıldığında ise yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin aynı kaldığı görüldü. Gelecek üç ayda iyileşme yaşanacağı beklentileri ise bir miktar zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin son üç ayda iyileşme yaşandığı değerlendirmeleri ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı beklentileri, temmuzda bir önceki döneme göre güçlendi.

Güven endeksi finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe temmuzda bir önceki aya göre 3,4 puan artarken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) 11,3 puan, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 1,6 puan geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:04:19. #1.16#

title