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Finansal hizmetler güven endeksi 3,4 puan arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Finansal hizmetler güven endeksi 3,4 puan arttı

2021 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. 2021 yılı Eylül ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, 2021 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 171,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,4, 2,3 ve 10,7 puanlık artış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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