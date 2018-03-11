Yapı Kredi Grup Direktörü Sinan Özer, finans sektöründe güvenlik farkındalığı hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Özer, şunları dile getirdi: "Finans sektörüne baktığımız zaman, aslında bu gayet ciddi noktalara ulaşmış durumda. Yani, çoğu şirketi artık top seviyede sorumluluk taşınan bir konu. Dolayısıyla oradaki gelişmeler olumlu ama benzer resmi diğer sektörlerde görmüyoruz. Dolayısıyla oralarda bu konuda hala gelişmesi gereken alanlar var.".