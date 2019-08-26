Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti!

26.08.2019 22:00

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 25-21, 25-11, 20-25, ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı.

ÇARŞAMBA RAKİP FRANSA

Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Çarşamba günü, saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA