Filecoin Coin nedir? (18 Mart) Filecoin (FIL) Coin yorum ve grafiği

Filecoin bugünkü fiyatı ₺639,39 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺42.330.569.350 TRY. Filecoin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #20, piyasa değeri ₺37.259.493.524 TRY. Dolaşımdaki arz 58.273.625 FIL coin ve maksimum seviyede. 2.000.000.000 FIL coin.

FİLECOİN NEDİR?

Filecoin, "insanlığın en önemli bilgilerini saklamayı" hedefleyen merkeziyetsiz bir depolama sistemi. Proje, 2017'de düzenlenen ilk token arzı (ICO) ile 205 milyon dolar topladı ve 2019 yılı ortalarında kullanıma açılacağını duyurdu. Öte yandan Filecoin mainnet'inin başlangıç tarihi, Ekim 2020 ortalarında oluşan 148.888 numaralı bloka kadar ertelendi.

Proje, ilk olarak 2014'te bir eşler arası depolama ağı olan Interplanetary File System (IPFS) için bir teşvik katmanı olarak tanımlandı. Filecoin, açık bir protokol ve yerel para birimi olan FIL kullanılarak yapılmış işlemlerde ağın katılımcıları tarafından yapılan taahhütleri kaydeden bir blockchain tarafından destekleniyor. Blockchain hem proof-of-replication (tekrar ispatı) hem de proof-of-spacetime (uzay-zaman ispatı) yapılarını temel alıyor.

Filecoin Kurucusu Kim?

Filecoin, Interplanetary File System projesini geliştiren Juan Benet tarafından kuruldu. Benet, Stanford Üniversitesinde öğrenim görmüş ABD vatandaşı bir bilgisayar uzmanı. Mayıs 2014'de Protocol Labs'i kurduktan sonra diğer projelerle birlikte IPFS ve Filecoin'i destekleme amacıyla 2014 yazında Y Combinator'a katıldı.

Filecoin Neden Farklı?

Filecoin, merkeziyetsiz biçimde veri depolamayı hedefliyor. Merkeziyet nedeniyle sorun yaşanma olasılığı barındıran Amazon Web Services veya Cloudflare gibi bulut depolama şirketlerinin aksine Filecoin, merkeziyetsiz doğasını, verinin bütünlüğünü korumak için avantaja çeviriyor. Böylece geri elde etmesi daha kolay, sansürlenmesi daha zor oluyor.

Filecoin gibi merkeziyetsiz depolama sistemleri, web ağını dünyanın her yerinden daha erişilebilir yapmakla birlikte insanların kendi verilerinin koruyucuları olmalarına da olanak sağlıyor. Filecoin ağında madencilik yaparak veya veri depolayarak katılım göstermek ödül kazanmak için yeterli. Dolayısıyla Filecoin, katılımcıları, dürüst hareket etmeye ve mümkün olduğunca çok veri depolamaya teşvik ediyor.

Piyasada Kaç Filecoin (FIL) Coin Var?

Protocol Labs, Filecoin'in token detaylarını veya ekonomik modelini açıklarken, ağ kullanıcılarının, kiralama talebinde bulunan diğer kullanıcılara depolama alanlarını satabildikleri bir "veri piyasası" olarak tanımlıyor. Beş hisse sahibinin token ticareti yapabileceği açıklandı. Bunlar; geliştiriciler, müşteriler, madenciler, token sahipleri ve ekosistem ortakları şeklinde. Protocol Labs'e göre ayrıca üç Filecoin piyasası olacak: dosya depolama, dosya geri alma ve borsada token ticareti.

Sonbahar 2020'de 400 madenci, "Space Race" adı verilen bir testnet evresinde yer alarak Filecoin ağının veri kapasitesini 325 pebibayttan fazla yükseltti; Space Race katılımcıları için yaklaşık 3,5 milyon FIL tokeni piyasaya sürülecek.

Filecoin Ağı Güvenli mi?

Filecoin, tekrar ispatı ve uzay-zaman ispatı ile korunuyor. Filecoin ağında, geri alım madencileri olarak da bilinen düğümler (node), olabildiğince hızlı bir şekilde müşterilere veri sunmak için rekabet halindeler. Dosyaları çoğaltmak ve saklamak isteyen düğüm ağını teşvik eden FIL ücretleri ile ödüllendiriliyorlar.

Depolama madenci düğümleri, belirli zaman boyunca müşterilere depolama sağlayacakları sözleşmeler için sürekli rekabet halindeler. Depolama madencisi ve müşterisi anlaşmaya vardığında depolama madencisi, müşterinin verisini belirli bir alanda tutar ve o sektördeki verinin eşsiz kopyasını oluşturmak üzere "mühürler". Depolama madencileri, müşteriler tarafından anlaşma ücreti olarak FIL ile ödüllendirilir ve bu madenciler ayrıca bloklar üretebilir ve blok ödülleri alabilirler.

Filecoin (FIL) Nereden Alınır?

Filecoin mainnet'inin kullanıma açılmasından önce Gemini ve Kraken borsaları FIL coin'i destekleyeceklerini açıkladı. Huobi, mainnet faaliyete başladıktan sonra FIL coin'e destek verecek.

Filecoin (FIL) Coin yorum ve grafiği FILUSD Grafiği