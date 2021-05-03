Fikret Orman'ın 1.8 milyon euroya aldığı Larin'e, bonuslar hariç 12 milyon euroluk teklif geldi

Sergen Yalçın ile sol kanat forvet bölgesinde patlama yapan Cyle Larin için İspanyol ekibi Sevilla 12 milyon euroluk teklifle geliyor. Ligde bu sezon 19 gol kaydeden Kanadalı futbolcuyu İngiltere'den de takip edenler var. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Larin için bonuslar hariç 12 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi. Beşiktaş kapıyı 15 milyon eurodan açıyor ama başarı bonuslarıyla bu para tamamlanabilir.

Sergen Yalçın'ın hamlesiyle sol kanada monte edilen Larin resmen patlama yaptı. Başarılı futbolcu performansının yanı sıra bonservis bedelini de katladı. Devre arasında İngiltere'ye gönderilmeyen golcünün bonservis bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi. Hatay maçında 4 gol atan Kanadalı forvet, ligdeki gol sayısını 19'a çıkardı, 21 golle krallıkta zirvede olan Boupendza'ya rakip oldu.

FİKRET ORMAN CANLI İZLEMİŞTİ

2017-18 sezonunun devre arasında MLS Ligi ekibi Orlando City'den 1 milyon 850 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kanadalı golcüyü dönemin başkanı Fikret Orman ABD'de canlı izlemişti. Transfer komitesi başkanı Umut Güner'in yoğun çabalarıyla Beşiktaş'a kazandırılan Cyle Larin ilk sezonunda ve ertesi yıl düzenli oynama şansı bulamadı. Wagner Love transferi de o dönem Süper Lig'e alışma döneminde bulunan Kanadalı golcünün önünü kapatan bir faktör olmuştu.

SEVILLA ÇOK ISRARCI

Önümüzdeki sezon genç bir takımın temelini atacak Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Larin için bonuslar hariç 12 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Bu haber yaklaşık iki gündür İspanya basınında konuşuluyor. Bunun üzerinde bir teklif gelmezse Larin yüksek ihtimalle Sevilla yolcusu olacak.