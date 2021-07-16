FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak
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FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak

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İtalya Serie A'da mücadele eden Spezia, 2 yıl transfer yasağına çarptırıldı. 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüp, dört dönem boyunca transfer yapamayacak. FIFA ayrıca Spezia'ya 500 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.

FIFA, İtalya Serie A ekibi Spezia'ya tarihi bir ceza verdi. İtalyan kulübü 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2 yıl transfer yasağına çarptırıldı.

SPEZIA'NIN CEZASI GELECEK YIL OCAK AYINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi. FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı. Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.

FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak
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