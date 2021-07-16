FIFA'dan tarihi ceza! Spezia 2 yıl transfer yapamayacak

İtalya Serie A'da mücadele eden Spezia, 2 yıl transfer yasağına çarptırıldı. 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüp, dört dönem boyunca transfer yapamayacak. FIFA ayrıca Spezia'ya 500 bin İsviçre Frangı para cezası verdi.