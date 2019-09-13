FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi Arjantin oldu

13.09.2019 17:32

Yarı finallerde Avustralya'yı mağlup eden İspanya ile Fransa'yı saf dışı bırakan Arjantin finalde karşı karşıya gelecek. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final müsabakası 15 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Yarı finalin ilk maçında Avustralya ile İspanya karşı karşıya geldi. Rakibini iki uzatmaya giden maçın sonunda 95-88 mağlup eden İspanya ilk finalist oldu. İspanya'da Marc Gasol 33 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Rick Rubio 19 ve Sergio Llull 17 sayı üretti. Avustralya'da ise Patty Mills 34 sayı ile takımının ve maçın en skorer ismi olmayı başardı.

SCOLA'DAN 28 SAYILIK MÜTHİŞ PERFORMANS

Yarı finalin ikinci maçında Arjantin ile Fransa kozlarını paylaştı. Fransa'yı 80-66'lık skorla saf dışı bırakan Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. Arjantin'de 39 yaşındaki Luis Scola, 28 sayı 13 asistlik performansı ile galibiyette büyük rol oynadı. Fransa'da ise Evan Fournier ve Frank Ntilikina'nın 16 sayıları galibiyete yetmedi.

ARJANTİN TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

2006 yılında Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ilk kez final oynayan ve kupaya ulaşmayı başaran İspanya, 13 yıl aradan sonra tekrar finale yükseldi. İspanya, pazar günü bir başka Uzak Doğu ülkesi Çin'de tekrar dünya şampiyonu olabilmek için Arjantin ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez final oynama şansını yitiren Avustralya ise, bronz madalya maçında 15 Eylül Pazar günü TSİ 11.00'de Fransa ile mücadele edecek.