FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
FETÖ kapsamında uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da gözaltına alındı.
18 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı.
KEMAL BAŞKAYA DA YAKALANDI
Gözaltına alınanlar arasında bir isim ise dikkat çekti. Uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR (1)
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Yalanlarla milleti ezdiniz resmen 1 tane akpli cezaevine giren var mı. . . Sanki bu millet cahil hiçbir şey bilmiyor. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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